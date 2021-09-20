Під Києвом п'яний мажор влаштував "сафарі" на поліцейських: випустив 8 куль – фото з місця події

У Вишгороді на Київщині в ніч проти 20 вересня нетверезий водій відкрив вогонь із пістолета по поліцейських. Він почав стріляти, коли зрозумів, що не може втекти від патрульних.

Інцидент трапився приблизно о 1 ночі. Наряд правоохоронців спробував зупинити Audi, яке хаотично їздило дорогою. Про це розповів начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

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Влаштував небезпечні перегони

П'яний водій застосував проти поліцейських зброю і створив низку аварійних ситуацій. Крім того, під час втечі він зніс шлагбаум.

Нєбитов розповів, що молодик випустив у бік поліцейських щонайменше вісім куль і продовжив утікати. Його затримали аж у Печерському районі столиці, а авто заблокували.



Водій, який відкрив вогонь по поліцейських / Фото Нацполіції Київської області

"Хоробрості" додав алкоголь

Рівень алкоголю у крові затриманого становив 2,5 проміле. Це підтвердили покази драгера.

Крім того, поліцейські встановили, що 33-річний киянин виявився членом громадського формування з охорони публічного порядку.



Зловмисник випустив у бік патрульних вісім куль з пістолета / Фото з фейсбуку Андрія Нєбитова

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Кримінальний шлейф

У 2020 році підозрюваний притягувався до кримінальної відповідальності за погрозу вбивством. Наразі ж за посягання на життя працівників поліції йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Чоловіка затримали у Печерському районі Києва / Фото Нацполіції Київської області

Згодом на сайті поліції Київської області уточнили, що затриманий чоловік стріляв із пристрою для відстрілу гумових куль. З місця події було вилучено зброю, дозвільні документи, патрони та гільзи.

Щодо авто правопорушника, то його вилучили та доправили на спецмайданчик.

Подібний випадок

У Києві 12 вересня ще один п'яний водій Audi врізався в авто патрульної поліції. В результаті постраждали члени екіпажу. Рівень алкоголю у крові винуватця дорожньо-транспортної пригоди перевищував норму в 13 разів.

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Текст публікації Андрія Нєбитова:

Озброєний чоловік зніс шлагбаум, тікав та висадив у правоохоронців ледь не всю обойму.

Ця гонитва зі стріляниною розпочались близько першої ночі у Вишгороді. Наряд ГРПП помітив хаотичні рухи престижної іномарки та спробував з'ясувати дивну поведінку водія. У відповідь молодик дістав пістолет, дав по газах і спробував втекти.

Водій Audi неодноразово створював аварійні ситуації, а коли ж усвідомив, що не втече, відкрив стрільбу. Зухвалець випустив у бік поліцейських щонайменше вісім куль і зупинятись, вочевидь, не збирався. Вже у Печерському районі столиці автівку вдалося заблокувати, а водія затримати.

2,5 проміле – саме таку позначку показав драгер щодо вмісту алкоголю в крові правопорушника. 33-річний киянин, який сів за кермо напідпитку, за іронією долі, виявився ще й членом громадського формування з охорони публічного порядку. До того ж, рік тому цей пан притягався до кримінальної відповідальності за статтею 129 Кримінального кодексу України – погроза вбивством.

Нині ж за посягання на життя працівників поліції зухвальцю загрожує до 15 років позбавлення волі або навіть довічне ув'язнення.

Дякую працівникам Вишгородського районного управління поліції за проявлену сміливість і професіоналізм. Окремо відзначу також столичних патрульних поліцейських, адже саме спільними зусиллями вдалося затримати стрілка.

Продовжуємо служити та захищати!