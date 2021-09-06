Автівки зіштовхнулися вночі 5 вересня. На місці працювали поліцейські, які склали на чоловіка протокол.

До теми Водій Mercedes заснув за кермом та влетів у авто патрульних під Києвом

Деталі ДТП

Водій Volkswagen виїхав на зустрічну смугу і влетів у Hyundai. На місце прибули патрульні. Виявилось, що чоловік був у нетверезому стані.

У крові водія виявили 2,10 проміле алкоголю. Це в 10 разів перевищує допустиму норму.

Окрім цього, чоловік зізнався, що заснув під час руху. Патрульні склали на водія адміністративний протокол за кермування в нетверезому стані та за порушення ПДР, що призвело до аварії.



У Києві нетверезий водій спричинив ДТП / Фото Патрульної поліції Києва

На щастя, внаслідок ДТП ніхто не постраждав. Автомобіль евакуювали на арештмайданчик.