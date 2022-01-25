Під Києвом водій Toyota на швидкості влетів у відбійник та перекинувся
Джерело:патрульна поліція Київської області
Серйозна аварія сталася вранці 25 січня неподалік від селища Глеваха на трасі Одеса – Київ. Водій Toyota Camry, яка вважається елітною, не впорався з керуванням та перекинув машину.
Як з'ясували патрульні, що працювали на місці події, ДТП сталася близько 5 ранку, коли на вулиці ще було темно. Внаслідок аварії, на щастя, ніхто не загинув, однак є постраждалі.
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Про стан здоров'я водія та пасажирів Toyota у поліції не повідомили.
Аварія спричинила величезний затор
Через що саме водій не впорався з керуванням, невідомо / Фото патрульної поліції Києва
- На місці події продовжують працювати патрульні та слідчі, які документують всі обставини аварії.
- Внаслідок ДТП зупинився рух в напрямку Києва, через що інспектори були вимушені організувати об'їзд у зустрічному напрямку.
- Через це на трасі Київ – Одеса утворився величезний затор від Глевахи до Віти-Поштової.
Правоохоронці просять водіїв заздалегідь планувати свої маршрути, враховуючи ускладнення руху. Крім того, поліцейські звернулися з проханням дотримуватись правил дорожнього руху, аби не створювати подібні ДТП.
Знову Одеська траса біля південного цвинтаря. Швидкісний водій Toyota протаранив відбійник і перекинувся на дах. На відміну від вчорашнього, живий. Затор. Тепер тисячі водіїв дружно стоять та чекають,
– зазначили у спільноті dtp.kiev.ua.
Дивіться відео з місця аварії під Києвом: