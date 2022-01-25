Відео інциденту інформаційний паблік опублікував на своїй сторінці в телеграмі. Втім, коли саме сталась аварія, наразі невідомо.

До слова Скандальна блогерка "Тішина" заявила, що повернулася в "с**ану Юкрейн"

Друг блогерки збив кур'єра

На опублікованому відео "Тішина", яка сидить на передньому пасажирському сидінні, випиває алкогольні напої разом з пасажиром з задніх сидінь. Чи випивав водій авто – з відео судити важко. Інформація ж про це відсутня.

В один момент, коли водій намагається перелаштуватися праворуч, він не зміг розрахувати безпечну швидкість та збив кур'єра на моноколесі.

Чоловік одразу ж повалився на асфальт, а автомобіль з винуватцями проїхав ще декілька метрів і, схоже, зупинився. На цьому моменті відео закінчилося.

Друзі блогерки збили кур'єра: дивіться відео

Реакція мережі та пояснення "Тішиної"

Схоже, після публікації відео скандальна блогерка зазнала вже не першої хвилі хейту на свою адресу. Її звинувачували, що, мовляв, винуватці покинули місце ДТП.

Втім, згодом "Тішина" опублікувала в інстаграмі пояснення. Вона запевняє, буцімто з постраждалим про все домовилися на місці аварії.

Заспокійтесь, будь ласка, ми людині заплатили за зламану підставку на моноколесі й роз'їхалися. Претензій немає,

– запевнила блогерка.



Пояснення "Тішиної" щодо ДТП в Києві / Скриншот з її інстаграму

Чим "відома" блогерка "Тішина"