Видео инцидента информационный паблик опубликовал на своей странице в телеграмме. Впрочем, когда именно произошла авария, неизвестно.

К слову Скандальная блогерша "Тишина" заявила, что вернулась в "с**ную Юкрейн"

Друг блогера сбил курьера

На опубликованном видео "Тишина", сидящая на переднем пассажирском сиденье, выпивает алкогольные напитки вместе с пассажиром с задних сидений. Выпивал ли водитель авто – по видео судить тяжело. Информация же об этом отсутствует.

Когда водитель пытается перестроиться вправо, он не смог рассчитать безопасную скорость и сбил курьера на моноколесе.

Мужчина сразу же свалился на асфальт, а автомобиль с виновниками проехал еще несколько метров и, похоже, остановился. На этом моменте видео закончилось.

Друзья блоггерши сбили курьера: смотрите видео

Реакция сети и объяснение "Тишиной"

Похоже, после публикации видео скандальная блогерша потерпела уже не первую волну хейта в свой адрес. Ее обвиняли, что, мол, виновники покинули место ДТП.

Впрочем, впоследствии "Тишина" опубликовала в инстаграмме объяснение. Она уверяет, что с пострадавшим обо всем договорились на месте аварии.

Угомонитесь, пожалуйста, мы человеку заплатили за сломанную подставку на моноколесе и разъехались. Претензий нет,

– заверила блогерша.



Объяснение "Тишиной" по ДТП в Киеве / Скриншот с ее инстаграма

Чем "известна" блогерша "Тишина"