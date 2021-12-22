Під виглядом справжньої: кияни напередодні Нового року масово скуповують підроблену ікру
Джерело:фейсбук Максима Несміянова
У Києві фактично біля кожної станції метро з'явилися ятки з "ікрою", яку нібито виготовили у Росії та Білорусі. За банку підробленого продукту просять від 110 до 150 гривень.
Крім того, кияни можуть придбати 3 банки підробленої ікри за 300 гривень. Фактично ж цей продукт жодного відношення до ікри не має.
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Про це написав у фейсбуці виконавчий директор Спілки споживачів України Максим Несміянов.
Реальна вартість – від 17 гривень
У Києві торгують підробленою червоною ікрою / Фото Максима Несміянова
- За словами посадовця, всі подібні баночки є підробками, а насправді під виглядом справжньої ікри киянам продають імітовану білкову. Вартість такого продукту – від 17 до 40 гривень у різних супермаркетах столиці.
- На самому товарі вказано, що його виготовили у Білорусі. Також є "ікра" з Росії. Насправді, як каже Несміянов, цей продукт виробляють "у Києві у підвалах".
Вартість "ікри" / Фото Максима Несміянова
В Україні з'явилася не лише підроблена ікра з маркуванням із РФ, але вже й з Республіки Білорусь по 150 грн/банку))
Нагадую, що це імітована ікра (білкова), її ціна від 17 до 40 грн у супермаркеті!
– написав чоловік.
Крім того, Несміянов зазначив, що у справжньої ікри на упаковці має бути вказаний виробник та імпортер. Крім того, текст має бути перекладено українською мовою.