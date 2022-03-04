Під звуки сирен та вибухів: від початку війни в Києві народилися 390 дітей

В Україні дев'ятий день триває війна. Росіяни обстрілюють українські міста, зокрема й Київ. Під звуки сирен та вибухів у столиці народжуються діти – 390 за час війни.

Росіяни завдають українським містам ударів, руйнують цивільну інфраструктуру. Та найгірше – гинуть невинні люди. Водночас під звуки обстрілів народжуються діти.

Читайте також Кличко закликав не пересуватися по місту без крайньої потреби

У Києві за час війни народилися майже 400 дітей

Міський голова Києва Віталій Кличко зазначив, що столичні лікарні всім необхідним забезпечені та працюють. Лікарі перебувають на бойовому чергуванні.

Пологові будинки столиці теж працюють і протягом останніх 8 днів у Києві народилися 390 малюків,

– повідомив мер.

Кличко уточнив, що серед них є 199 хлопчиків та 191 дівчинка.

До слова, малята з'являються й у тварин. А в Київському зоопарку народився лемур, якого назвали Байрактаром.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!