Київський зоопарк зараз працює в особливому режимі – не приймає відвідувачів та дотримується комендантської години для тварин. Та природу не спинити – сьогодні у зоопарку народилося лемуреня.

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Новонароджену тваринку назвали на честь турецьких беспілотників, які зараз оберігають спокій українців та спримують наступ російських окупантів. Маленький лемур на ім'я Байрактар стане окрасою київського зоопарку, коли він відкриється.

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