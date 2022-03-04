Киевский зоопарк сейчас работает в особом режиме – не принимает посетителей и придерживается комендантского часа для животных. Но природу не остановить – сегодня в зоопарке родился лемур.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

Новорожденного назвали в честь турецких беспилотников, которые сейчас оберегают покой украинцев и сдерживают наступление российских оккупантов. Маленький лемур по имени Байрактар станет украшением киевского зоопарка, когда он откроется.

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