Підлітки підпалили позашляховик на Печерську
Джерело:Нацполіція
На вулиці Велика Васильківська, що у Києві, загорівся автомобіль. Правоохоронці підозрюють у підпалі трьох молодиків.
У поліції 14 лютого повідомили, що хлопців спіймали у Черкасах. Їм оголосили підозру за умисне знищення або пошкодження майна.
До теми Один власник: в Одесі невідомі підпалили 2 авто посеред ночі
Підпал автомобіля у Києві: дивіться відео
Як спіймали хлопців
Гасити автомобіль виїхала бригада ДСНС та слідчо-оперативна група районного управління поліції. Керівник кримінальної поліції Печерського управління поліції Максим Письменний розповів, що оперативники подивилися записи з камер відеоспостереження й встановили, що єдиною ймовірною причиною пожежі був підпал.
Автомобіль підпалили троє хлопців / Фото Нацполіції
У поліції зазначили, що до скоєння злочину причетні троє людей. Вони розділили між собою обов'язки. Тобто двоє з них облили автівку легкозаймистою речовиною і підпалили. Після цього разом зі спільником, який стояв на сторожі, втекли з місця події.
Що загрожує підозрюваним
Вогонь пошкодив салон та моторний відсік автомобіля. Слідчі встановили маршрут руху підозрюваних та затримали їх у Черкасах.
Затриманими виявились жителі Кривого Рогу – 2000 року народження, а також двоє неповнолітніх, 2004 та 2005 років народження. Їм вже повідомили про підозру. Невдовзі суд обере запобіжний захід. Хлопцям загрожує від 3 до 10 років позбавлення волі.
Наслідки підпалу / Фото Нацполіції
Ще один підпал автомобіля у столиці
Наприкінці 2021 року у Києві чоловік помстився співмешканцю його колишньої дружини. Він вирішив підпалити його автомобіль. Через годину правоохоронці затримали палія.