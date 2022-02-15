У поліції 14 лютого повідомили, що хлопців спіймали у Черкасах. Їм оголосили підозру за умисне знищення або пошкодження майна.

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Як спіймали хлопців

Гасити автомобіль виїхала бригада ДСНС та слідчо-оперативна група районного управління поліції. Керівник кримінальної поліції Печерського управління поліції Максим Письменний розповів, що оперативники подивилися записи з камер відеоспостереження й встановили, що єдиною ймовірною причиною пожежі був підпал.



Автомобіль підпалили троє хлопців / Фото Нацполіції

У поліції зазначили, що до скоєння злочину причетні троє людей. Вони розділили між собою обов'язки. Тобто двоє з них облили автівку легкозаймистою речовиною і підпалили. Після цього разом зі спільником, який стояв на сторожі, втекли з місця події.

Що загрожує підозрюваним

Вогонь пошкодив салон та моторний відсік автомобіля. Слідчі встановили маршрут руху підозрюваних та затримали їх у Черкасах.

Затриманими виявились жителі Кривого Рогу – 2000 року народження, а також двоє неповнолітніх, 2004 та 2005 років народження. Їм вже повідомили про підозру. Невдовзі суд обере запобіжний захід. Хлопцям загрожує від 3 до 10 років позбавлення волі.



Наслідки підпалу / Фото Нацполіції

Ще один підпал автомобіля у столиці

Наприкінці 2021 року у Києві чоловік помстився співмешканцю його колишньої дружини. Він вирішив підпалити його автомобіль. Через годину правоохоронці затримали палія.