Підозрювали вибухівку: біля посольства Німеччини у Києві знайшли підозрілу коробку

Надзвичайна подія сталася у центрі Києва вдень 1 листопада. Біля посольства Німеччини перехожі знайшли коробку, яка здалася їм підозрілою.

На місце події викликали поліцейських, слідчих, рятувальників та вибухотехніків з кінологами. Крім того, приїхав екіпаж швидкої.

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Правоохоронці оточили периметр біля ймовірно небезпечної знахідки та зробили так, щоб перехожі трималися якомога далі від коробки.

Обійшлося без евакуації

Як розповіли у поліції Києва в коментарі 24 каналу, спеціалісти визначилися, що виводити представників посольства з будівлі не потрібно.

Вибухотехні та киінологи з собаками дослідили предмет, але жодних небезпечних речовину ньому не виявили.

Наразі інформацію про подію внесли до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень Шевченківського райуправління поліції. Слідчі зафіксували всі обставини інциденту.

Із кваліфікацією інциденту правоохоронці обіцяють розібратися згодом. Цілком ймовірно, що кримінальне провадження через знахідку не відкриють, оскільки склад злочину може бути відсутнім.