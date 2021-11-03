Підозрюють маршруточну мафію: у Києві порізали колеса керівнику комунальної служби перевезень

Напад невідомих на машину нового керівника Комунальної служби перевезень Києва Віктора Савченка стався вранці 3 листопада. У КМДА назвали це актом залякування з боку так званої маршруточної мафії.

За словами заступника Віталія Кличка Костянтина Усова, невідомі пробили колеса автівки посадовця. При цьому чиновник зазначив, що цілком могли й взагалі спалити машину.

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Усов пов'язує акт агресії з боротьбою влади Києва зі компаніями-перевізниками, які не хочуть купувати безпечний та зручний транспорт.

Могли напасти через підготовку нового конкурсу



Колеса машини чиновника пробили ножем / Фото Костянтина Усова

Потерпілий Віктор Савченко нібито продовжує перевірки недоброчесних перевізників та займається підготовкою до проведення нового конкурсу. Призначений він на 10 грудня.

Після проведення конкурсу місто визначиться з новими компаніями, які перевозитимуть пасажирів на адекватному транспорті за новими стандартами.

За фактом пошкодження майна чиновника викликали поліцію.



Відновити шини вже не вдасться / Фото Костянтина Усова

Усов від імені КМДА закликав правоохоронців розслідувати злочин якомога більш ретельно.

Повний текст допису Костянтина Усова у фейсбуці:

Сьогодні вночі маршруточна мафія передала дрібний бандитський "привіт" новому керівнику Служба Перевезень Віктор Савченко.

Нічого яскравого - просто порізали три колеса на його автомобілі Honda 2012 року випуску.

Добре, що хоч взагалі не спалили - вони таке вміють, люблять, і практикують. Але ми усвідомлюємо, що це початок. Перший сигнал.

Віктор Савченко продовжує перевіряти недобросовісних перевізників. І готує проведення нового конкурсу, призначеного на 10 грудня.

Мета - крок за кроком прибрати іржаві маршрутки з міста і по максимуму замінити їх на транспорт, який відповідає оголошеним нами стандартам.

За фактом умисного пошкодження майна викликана поліція, написана заява. Закликаємо правоохоронців якомога швидше розслідувати злочин.

Місто ж продовжить наводити порядок у галузі перевезень. Аудитори прискіпливо перевіряють кожен договір, укладений з перевізниками у минулі роки. Скоро - свіжа порція результатів.