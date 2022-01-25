У під'їзді багатоповерхівки у Білій Церкві молодик вчинив стрілянину з пістолета

Патрульні поліцейські затримали хулігана, який стріляв з вогнепальної зброї у під'їзді багатоповерхівки. Сам злочин стався ввечері 22 січня на Олександрівському бульварі у Білій Церкві.

Про інцидент поліцейські дізналися від місцевої мешканки, яка повідомила, що її колишній вчинив стрілянину прямо в під'їзді багатоповерхівки. На місце події одразу вирушили патрульні.

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Прибувши на виклик, інспектори побачили у приміщенні молодого чоловіка. Він і виявився ймовірним порушником.

Може сісти на 7 років



Зловмисник мав навіть запасний магазин для перезаряджання / Фото патрульної поліції Білої Церкви

Патрульні запропонували чоловіку провести поверхневу перевірку, під час якої у нього знайшли пістолет.

Невідомо, як саме зловмисник купив зброю, адже в Україні дозволено володіти лише нагородними бойовими пістолетами. Крім того, закон дозволяє журналістам, депутатам, поліцейським та суддям володіти травматичною зброєю.

Оскільки інші мешканці багатоповерхівки також підтвердили патрульним, що чули постріли, інспектори викликали за адресою слідчо-оперативну групу.

Правоохоронці вилучили пістолет та відправили його на експертизу. Сам злочин слідчі кваліфікували як хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї. Чи затримали фігуранта справи, наразі невідомо.

Якщо поліцейські доведуть провину стрілка, йому загрожує від 3 до 7 років ув'язнення.

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