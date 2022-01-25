Об инциденте полицейские узнали от местной жительницы, которая сообщила, что ее бывший открыл стрельбу прямо в подъезде многоэтажки. На место происшествия сразу отправились патрульные.

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Прибыв на вызов, инспекторы увидели в помещении молодого человека. Он и оказался вероятным нарушителем.

Может сесть на 7 лет

Злоумышленник имел даже запасной магазин для перезарядки / Фото патрульной полиции Белой Церкви

Патрульные предложили мужчине провести поверхностную проверку, во время которой у него нашли пистолет.

Неизвестно, как именно злоумышленник купил оружие, ведь в Украине разрешено владеть только наградными боевыми пистолетами. Кроме того, закон позволяет журналистам, депутатам, полицейским и судьям владеть травматическим оружием.

Поскольку другие жители многоэтажки также подтвердили патрульным, что слышали выстрелы, инспекторы вызвали по адресу следственно-оперативную группу.

Правоохранители изъяли пистолет и отправили его на экспертизу. Само преступление следователи квалифицировали как хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия. Задержали ли фигуранта дела, пока неизвестно.

Если полицейские докажут вину стрелка, ему грозит от 3 до 7 лет заключения.

Штурм дома с вооруженным мужчиной на Киевщине

24 января в Святопетровском Киевской области гражданин Франции взял в заложники собственную двухлетнюю дочь и выгнал на мороз жену со старшим ребенком. Женщина вызвала патрульных, на которых мужчина наставил винтовку. Штурмовать здание злоумышленника пришлось бойцам КОРД.