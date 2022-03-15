Після вибухів у кількох районах Києва трапилися загоряння

Російські терористи під ранок 15 березня обстріляли Київ. Після того у кількох районах столиці спалахнули пожежі.

Ситуацію в Києві прокоментував радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко. Про це повідомляє 24 канал.

Раніше У кількох районах Києва чули вибухи: ракета могла влучити у житловий квартал

Під ранок були обстріли Києва. Зараз є кілька викликів ДСНС та кілька загорянь,

– сказав Денисенко.

Він додав, що наразі фахівці встановлюють, що насправді відбулося.

Зауважимо, у соцмережах кияни писали, що почули щонайменше 4 вибухи. Два з них пролунали о 4 годині ранку і ще два – через годину. За попередніми даними, ворожі ракети могли влучити у житловий квартал Києва.

До теми дивіться відео про падіння ракети на Куренівці у Києві: