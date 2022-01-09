Планували тіло викинути в Дніпро: кавказці викрали підприємця з Полтавщини
Група кавказців викрала підприємця з Полтавщини. Ба більше, вони його мали намір вбити, а тіло викинути в річку Дніпро у Києві.
Злочин стався напередодні новорічної ночі. Поліції Полтавщини повідомили, що 55-річний місцевий підприємець раптово перестав виходити на зв'язок.
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Зниклий бізнесмен опинився на Київщині
Оперативники провели низку першочергових заходів і встановили, що автомобіль безвісти зниклого чоловіка перебуває одному із міст Київської області.
Як згодом з'ясували правоохоронці, група осіб з кавказького регіону заздалегідь спланувала та підготувались до вчинення жорстокого злочину. Зокрема, вони придбали надувний човен, трос, гантелі тощо.
Викравши чоловіка, зловмисники вимагали від нього гроші. Опісля ж хотіли вбити, а тіло викинути в Дніпро у Києві.
Вбивство вдалося запобігти
Завдяки невідкладним слідчим діям поліцейським вдалося встановити місцеперебування бізнесмена та його звільнити.
Щодо зловмисників, то їх затримали. Крім того, правоохоронці вилучили в них низку речових доказів, зокрема авто, на якому вони пересувалися.
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Що загрожує викрадачам
Наразі їхні дії кваліфікують за такими статтями:
- "Умисне вбивство",
- "Вимагання",
- "Незаконне заволодіння транспортним засобом",
- "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини, в складі організованої злочинної групи".
Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють інших причетних осіб, а також замовників злочину.
Ще одне зухвале викрадення в Полтаві
Наприкінці жовтня в Полтаві неподалік Київського вокзалу двоє невідомих силою намагалися посадити в авто чоловіка. Ба більше, вони погрожували йому ножем. Коли ж чоловік почав тікати, зловмисники кинулися за ним.
Отримавши повідомлення про інцидент, правоохоронцям вдалося затримати викрадачів. Також вони розшукали їхній автомобіль. Там виявили бейсбольну биту та два розкладні ножі.