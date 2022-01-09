Планували тіло викинути в Дніпро: кавказці викрали підприємця з Полтавщини

Група кавказців викрала підприємця з Полтавщини. Ба більше, вони його мали намір вбити, а тіло викинути в річку Дніпро у Києві.

Злочин стався напередодні новорічної ночі. Поліції Полтавщини повідомили, що 55-річний місцевий підприємець раптово перестав виходити на зв'язок.

До теми У Києві у співробітника Кабміну викрали недешеву автівку, – ЗМІ

Зниклий бізнесмен опинився на Київщині

Оперативники провели низку першочергових заходів і встановили, що автомобіль безвісти зниклого чоловіка перебуває одному із міст Київської області.

Як згодом з'ясували правоохоронці, група осіб з кавказького регіону заздалегідь спланувала та підготувались до вчинення жорстокого злочину. Зокрема, вони придбали надувний човен, трос, гантелі тощо.

Викравши чоловіка, зловмисники вимагали від нього гроші. Опісля ж хотіли вбити, а тіло викинути в Дніпро у Києві.

Вбивство вдалося запобігти

Завдяки невідкладним слідчим діям поліцейським вдалося встановити місцеперебування бізнесмена та його звільнити.

Щодо зловмисників, то їх затримали. Крім того, правоохоронці вилучили в них низку речових доказів, зокрема авто, на якому вони пересувалися.

Затримання викрадачів: що в них вилучили правоохоронці – дивіться відео

Що загрожує викрадачам

Наразі їхні дії кваліфікують за такими статтями:

"Умисне вбивство",

"Вимагання",

"Незаконне заволодіння транспортним засобом",

"Незаконне позбавлення волі або викрадення людини, в складі організованої злочинної групи".

Якщо вину зловмисників доведуть, їм максимально загрожує позбавленням волі терміном від 7 до 15 років.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють інших причетних осіб, а також замовників злочину.

Ще одне зухвале викрадення в Полтаві

Наприкінці жовтня в Полтаві неподалік Київського вокзалу двоє невідомих силою намагалися посадити в авто чоловіка. Ба більше, вони погрожували йому ножем. Коли ж чоловік почав тікати, зловмисники кинулися за ним.

Отримавши повідомлення про інцидент, правоохоронцям вдалося затримати викрадачів. Також вони розшукали їхній автомобіль. Там виявили бейсбольну биту та два розкладні ножі.