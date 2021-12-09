Побиття охоронцем адвоката в Олександрівській лікарні: справою зайнялася поліція

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо нанесення тілесних ушкоджень адвокату Дмитру Кальку на території Олександрівської лікарні у Києві. Сам інцидент стався 6 грудня, однак у поліції прокоментували його лише через 3 дні.

Як зазначили правоохоронці, повідомлення про інцидент надійшло їм від одного з учасників бійки. Після цього на Шовковичну вулицю у самісінькому центрі столиці вирушили патрульні та слідчі.

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Поліцейські з'ясували, що у конфлікті та бійці брав участь скандальновідомий приватний адвокат та охоронець Олександрівської лікарні.

Причини конфлікту досі невідомі

На місці події до поліцейських звернувся 39-річний потерпілий, який розповів, що охоронець завдав йому кілька ударів металевою палицею, а також застосував газовий балончик.

Що саме стало приводом для подібних розбірок між 50-річним охоронцем, правоохоронці не повідомили. За непідтвердженими даними, адвоката просили пропустити машини, які виїжджають, і лише потім їхати на територію, однак він цього не зробив та почав провокувати охоронця.

На місці події працювали слідчі Печерського району Києва. Вони задокументували всі обставини інциденту та займаються вивченням записів відеонагляду.

Дії працівника медичного закладу кваліфікували як умисне нанесення легких тілесних ушкоджень. Якщо охоронця визнають винним у скоєнні злочину, йому загрожує до 850 гривень штрафу, до 200 годин громадських робіт або навіть до року виправних робіт.

Досудове розслідування триває.

Що відомо про побиття відвідувача охоронцем в Олександрівській лікарні

Дмитро Калько натякає, що охоронець нібито вимагав у нього гроші за проїзд на територію лікарні. Втім, проїзд до корпусів медзакладу завжди був вільним, що підтверджує навіть відео, яке виклав потерпілий. На записі з побиттям правця видно, що літній охоронець розповідає про те, що йому погрожували й на нього кидалися.

У коментарях до допису в ютубі більшість користувачів зазначили, що ніколи не мали проблеми з проїздом, а адвокат нібито сам спровокував бійку та не показав запис початку конфлікту.

Дивіться відео бійки охоронця Олександрівської лікарні з адвокатом-відвідувачем: