Подивимося, що буде із білорусами, – командир роти "кіборгів" про ймовірні загрози для Києва

Ворожі сили не покидають своїх невдалих спроб захопити Київ. Однак станом на 11 березня на ґрунті у ворога немає жодних шансів, небезпечними для столиці залишаються лише авіаудари.

Водночас зараз всередині Києва – порядок. Про це в ефірі 24 каналу заявив військовий, командир роти "кіборгів" та народний депутат Андрій Шараскін.

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За його словами, перша фаза військової операції вже закінчилась. Окупанти передислокували у ближні околиці Києва свою техніку. Якщо ворог здійснить прохід і буде приєднання білоруських збройних сил, то розпочнеться друга фаза війни проти України.

Подивимось, що буде з білоруськими військами. І тоді завтра-післязавтра матимемо чіткішу картинку,

– наголосив Шараскін.

Водночас він запевнив, що українські захисники спільною роботою впевнено дають відсіч ворогу. Тож зараз у самому Києві все під контролем.

Андрій Шараскін про ситуацію в Києві: дивіться відео

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