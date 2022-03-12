Сейчас внутри Киева – порядок. Об этом в эфире 24 канала заявил военный, командир роты "киборгов" и народный депутат Андрей Шараскин.

Актуально Первая фаза войны почти завершилась, сегодня-завтра возможна вторая, – командир роты "киборгов"

По его словам, первая фаза военной операции уже закончилась. Оккупанты передислоцировали на ближние окраины Киева свою технику. Если враг осуществит проход и присоединение белорусских вооруженных сил, то начнется вторая фаза войны против Украины.

Посмотрим, что будет с белорусскими войсками. И тогда завтра-послезавтра будем иметь более четкую картинку,

– подчеркнул Шараскин.

В то же время он заверил, что украинские защитники совместной работой уверенно дают отпор врагу. Поэтому сейчас в самом Киеве все под контролем.

Андрей Шараскин о ситуации в Киеве: смотрите видео

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