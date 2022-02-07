Подобається не всім: на залізничному вокзалі Києва змінили голос дикторки

На початку лютого на станції Київ-Пасажирський почали експериментувати з голосом оголошення потягів. Заміна брендвойсу сподобалася далеко не всім.

За словами журналіста Олега Васильєва, всі оголошення, які звучать на центральному залізничному вокзалі Києва, озвучені одним зі штатних дикторів станції. Втім, жителі столиці, що вже почули нові фрази, кажуть про втрату містом чергової візитівки.

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Крім того, кияни скаржаться на те, що в оголошеннях залишилися ті ж самі помилки, які звучали до цього.

Голос, до якого всі звикли, звучав 18 років

Як стверджує киянин Дмитро Дехтяренко, довгий час на станції Київ-Пасажирський звучав голос дикторки Любові Міляшевської, яка звільнилася з Укрзалізниці у 2011 році. Її голос всі пасажири чули ще з 2004 року, коли на вокзалі відмовилися від озвучування оголошень наживо.

Ще донедавна жінка працювала в одній з поліклінік у Дарницькому районі. Крім того, вже після її виходу на пенсію представники УЗ зверталися до дикторки з проханням дозаписати нові оголошення.

Чому не всім подобається зміна брендвойсу

Дехтяренко стверджує, що голоси, якими озвучують оголошення в Києві, є своєрідними візитівками міста. Вони суттєво відрізнялись від тих, які представлені у регіонах, оскільки були вкрай простими та не дратівливими.



У 2004 році голос Любов Міляшевської для оголошень писали 3-4 місяці, а ці за 3 тижні! Мені жаль цих жінок, яким поставили таке завдання. Є ляпи, які просто неприпустимі: неправильні наголоси, вимова числівників. Видно як клеївся текст і це непрофесійно звучить, – зазначив киянин.

Крім того, Дехтяренко звернувся до керівництва Укрзалізниці з проханням надати йому дозвіл домовитися з Міляшевською про її участь у перезаписі оголошень.