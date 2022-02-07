Наразі невідомо, в якому музеї покажуть піаніно "Україна", що пережило барикади Майдану. Інструмент, який виготовили на початку 60-х, став одним із символів революції.
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У якому стані було піаніно
Реставратор Олександр Закусило відновлював інструмент понад 2 роки. Він розповідає, що робота була надскладною, оскільки жоден інструмент у світі не піддавався таким тортурам, як піаніно "Україна". За словами Олександра, піаніно розсипалося, була активна корозія, розклеїлись клавіші.
Реставратор біля відновленого піаніно / Скриншот з відео
Інструмент протестували
Вуличний музикант Ігор Янчук Після тестував інструмент після реставрації. Він одразу впізнав піаніно з Грушевського.
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