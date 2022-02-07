Пока неизвестно, в каком музее покажут пианино "Украина", пережившее баррикады Майдана. Инструмент, изготовленный в начале 60-х, стал одним из символов революции.

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В каком состоянии было пианино

Реставратор Александр Закусило восстанавливал инструмент более 2 лет. Он рассказывает, что работа была сверхсложной, поскольку ни один инструмент в мире не подвергался такой пытке, как пианино "Украина". По словам Александра, пианино рассыпалось, была активная коррозия, расклеились клавиши.

Реставратор возле восстановленного пианино / Скриншот с видео

Инструмент протестировали

Уличный музыкант Игорь Янчук тестировал инструмент после реставрации. Он сразу узнал пианино из Грушевского.

Обратите внимание! 20 февраля в Украине отмечают День памяти Героев Небесной Сотни. В этот день в 2014 году в течение 3 часов снайперы стреляли в протестующих.

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