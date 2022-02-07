Нравится не всем: на железнодорожном вокзале Киева сменили голос диктора

В начале февраля на станции Киев-Пассажирский начали экспериментировать с голосом объявления поездов. Замена брендвойса понравилась далеко не всем.

По словам журналиста Олега Васильева, все объявления, которые звучат на центральном железнодорожном вокзале Киева, озвучены одним из штатных дикторов станции. Впрочем, жители столицы, которые уже услышали новые фразы, говорят о потере городом очередной визитки.

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Кроме того, киевляне жалуются на то, что в объявлениях остались те же ошибки, которые звучали до этого.

Голос, к которому все привыкли, звучал 18 лет

Как утверждает киевлянин Дмитрий Дехтяренко, долгое время на станции Киев-Пассажирский звучал голос диктора Любови Миляшевской, которая уволилась из Укрзализныци в 2011 году. Ее голос все пассажиры слышали еще с 2004 года, когда на вокзале отказались от озвучивания объявлений вживую.

Еще недавно женщина работала в одной из поликлиник в Дарницком районе. Кроме того, уже после ее выхода на пенсию представители УЗ обращались к диктору с просьбой дозаписать новые объявления.

Почему не всем нравится смена брендвойса

Дехтяренко утверждает, что голоса, которыми озвучивают объявления в Киеве, являются своеобразными визитками города. Они существенно отличались от тех, которые представлены в регионах, поскольку были очень простыми и не раздражительными.

В 2004 году голос Любови Миляшевской для объявлений писали 3-4 месяца, а эти за 3 недели! Мне жаль этих женщин, которым поставили такую ​​задачу. Есть ляпы, которые просто недопустимы: неправильные ударения, произношение числительных. Видно как клеился текст и это непрофессионально звучит, – отметил киевлянин.

Кроме того, Дехтяренко обратился к руководству Укрзализныци с просьбой предоставить ему разрешение договориться с Миляшевской об участии в перезаписи объявлений.