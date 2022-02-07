По словам журналиста Олега Васильева, все объявления, которые звучат на центральном железнодорожном вокзале Киева, озвучены одним из штатных дикторов станции. Впрочем, жители столицы, которые уже услышали новые фразы, говорят о потере городом очередной визитки.

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Кроме того, киевляне жалуются на то, что в объявлениях остались те же ошибки, которые звучали до этого.

Голос, к которому все привыкли, звучал 18 лет

Как утверждает киевлянин Дмитрий Дехтяренко, долгое время на станции Киев-Пассажирский звучал голос диктора Любови Миляшевской, которая уволилась из Укрзализныци в 2011 году. Ее голос все пассажиры слышали еще с 2004 года, когда на вокзале отказались от озвучивания объявлений вживую.

Еще недавно женщина работала в одной из поликлиник в Дарницком районе. Кроме того, уже после ее выхода на пенсию представители УЗ обращались к диктору с просьбой дозаписать новые объявления.

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Дехтяренко утверждает, что голоса, которыми озвучивают объявления в Киеве, являются своеобразными визитками города. Они существенно отличались от тех, которые представлены в регионах, поскольку были очень простыми и не раздражительными.

В 2004 году голос Любови Миляшевской для объявлений писали 3-4 месяца, а эти за 3 недели! Мне жаль этих женщин, которым поставили такую ​​задачу. Есть ляпы, которые просто недопустимы: неправильные ударения, произношение числительных. Видно как клеился текст и это непрофессионально звучит, – отметил киевлянин.

Кроме того, Дехтяренко обратился к руководству Укрзализныци с просьбой предоставить ему разрешение договориться с Миляшевской об участии в перезаписи объявлений.