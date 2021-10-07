Поліцейські та водолази пірнають у Дніпро для огляду Подільського моста

7 жовтня 2021 , 17:04
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Джерело:

прокуратура Києва

Правоохоронці та експерти на катерах припливли до моста на Троєщину у Києві, аби зібрати докази ймовірного корупційного злочину, вчиненого посадовцями КМДА. Слідчі дії проводять 7 жовтня.

​​Як зазначили у прокуратурі, йдеться про розслідування кримінального провадження за фактом привласнення бюджетних коштів та службової недбалості під час будівництва Подільсько-Воскресенського мосту. В огляді беруть участь експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, поліцейські та водолази.

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Спеціалісти нібито мають пірнати у Дніпро та визначити, наскільки якісно виконали підводні роботи підрядники.

Хочуть знайти ще одне порушення

У прокуратурі нагадали, що вже розслідують кримінальне провадження, яке стосується корупції під час будівництва Подільського мосту. 

  • За даними слідства, перший заступник керівника Дирекції з будівництва шляхово-транспортних споруд Києва вже отримав повідомлення про підозру разом з очільником генпідрядника.
  • Експертиза нібито показала, що під час будівництва об'єкту робочі буцімто недофарбували залізобетонні прольотні плити автопроїзду. Це призвело до збитків на 4,5 мільйона.

  • Посадовцю інкримінують службову недбалість, яка призвела до тяжких наслідків. Генпідрядника можуть засудити до ув'язнення на термін від 7 до 12 років за привласнення бюджетних коштів.

Що ж стосується огляду, який відбувся 7 жовтня, правоохоронці обіцяють надати кваліфікацію ймовірним порушенням найближчим часом.

Досудове розслідування по цій справі триває.

Автор: Олексій Чибісов