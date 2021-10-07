Поліцейські та водолази пірнають у Дніпро для огляду Подільського моста

Правоохоронці та експерти на катерах припливли до моста на Троєщину у Києві, аби зібрати докази ймовірного корупційного злочину, вчиненого посадовцями КМДА. Слідчі дії проводять 7 жовтня.

​​Як зазначили у прокуратурі, йдеться про розслідування кримінального провадження за фактом привласнення бюджетних коштів та службової недбалості під час будівництва Подільсько-Воскресенського мосту. В огляді беруть участь експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, поліцейські та водолази.

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Спеціалісти нібито мають пірнати у Дніпро та визначити, наскільки якісно виконали підводні роботи підрядники.

Хочуть знайти ще одне порушення

У прокуратурі нагадали, що вже розслідують кримінальне провадження, яке стосується корупції під час будівництва Подільського мосту.

За даними слідства, перший заступник керівника Дирекції з будівництва шляхово-транспортних споруд Києва вже отримав повідомлення про підозру разом з очільником генпідрядника.

Експертиза нібито показала, що під час будівництва об'єкту робочі буцімто недофарбували залізобетонні прольотні плити автопроїзду. Це призвело до збитків на 4,5 мільйона.

Посадовцю інкримінують службову недбалість, яка призвела до тяжких наслідків. Генпідрядника можуть засудити до ув'язнення на термін від 7 до 12 років за привласнення бюджетних коштів.

Що ж стосується огляду, який відбувся 7 жовтня, правоохоронці обіцяють надати кваліфікацію ймовірним порушенням найближчим часом.

Досудове розслідування по цій справі триває.