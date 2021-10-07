Як зазначили у прокуратурі, йдеться про розслідування кримінального провадження за фактом привласнення бюджетних коштів та службової недбалості під час будівництва Подільсько-Воскресенського мосту. В огляді беруть участь експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, поліцейські та водолази.
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Хочуть знайти ще одне порушення
У прокуратурі нагадали, що вже розслідують кримінальне провадження, яке стосується корупції під час будівництва Подільського мосту.
- За даними слідства, перший заступник керівника Дирекції з будівництва шляхово-транспортних споруд Києва вже отримав повідомлення про підозру разом з очільником генпідрядника.
- Експертиза нібито показала, що під час будівництва об'єкту робочі буцімто недофарбували залізобетонні прольотні плити автопроїзду. Це призвело до збитків на 4,5 мільйона.
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Посадовцю інкримінують службову недбалість, яка призвела до тяжких наслідків. Генпідрядника можуть засудити до ув'язнення на термін від 7 до 12 років за привласнення бюджетних коштів.
Що ж стосується огляду, який відбувся 7 жовтня, правоохоронці обіцяють надати кваліфікацію ймовірним порушенням найближчим часом.
Досудове розслідування по цій справі триває.