Поліцейські затримали озброєного рецидивіста, який погрожував колишній вбивством

Мешканця Одеси підозрюють у скоєнні чималої кількості злочинів. Затримали ж його за спробу помститися колишній дівчині.

Правоохоронці дізналися про скоєння злочину після того, як невідомий чоловік кинув димову шашку біля приміщення салону краси потерпілої. Поліцейські досить швидко з'ясували, що до цього причетний колишній коханець жінки, який тероризував її довгий час.

Дивіться також У Києві чоловік вдарив перехожого ножем заради телефону та куртки

Слідчі встановили, що димову шашку застосував знайомий зловмисника.

Розшукували за крадіжку

Після розриву стосунків 37-річний уродженець Одеської області почав залякувати колишню. Він надсилав їй та її батьку відеозвернення з погрозами вбивством.

Крім того, чоловік приходив зі зброєю до салону краси, який належить жінці.

Згодом фігурант провадження підбурив свого знайомого підірвати димову шашку неподалік від закладу. Це кваліфікували як хуліганство.

Правоохоронці затримали обох підозрюваних у вчиненні цього злочину. Під час оформлення документів поліцейські з'ясували, що колишнього коханця жінки розшукують за здійснення крадіжки.



У зловмисника вилучили травматичний пістолет та набої до нього / Фото поліції Києва

Йому також інкримінують погрозу вбивством та незаконне поводження зі зброєю.

Чоловіка, який запалив шашку, суд відпустив під особисте зобов'язання. Йому загрожує до 5 років обмеження волі. Сам організатор злочину перебуватиме під вартою. Якщо служителі Феміди визнають його винним, чоловіка можуть засудити до 7 років ув'язнення.

Дивіться відео поліції про затримання чоловіка, який хотів помститися колишній: