Поліцейському, що у п'яній ДТП під Києвом вбив двох людей, повідомили про підозру

Представники Державного бюро розслідувань та внутрішньої безпеки поліції повідомили про підозру у скоєнні злочину одному з керівників сектору поліції Вишгородського районного управління. Ввечері 4 грудня на в'їзді до Нових Петрівців зловмисник скоїв смертельну ДТП.

Як з'ясували слідчі, поліцейський на своєму Volkswagen Passat на величезній швидкості влетів у ЗАЗ, що стояла на світлофорі. Удар був настільки потужним, що пасажири машини вітчизняного виробництва майже не мали шансів.

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23-річний пасажир "Таврії" загинув на місці події. Його ровесника та 22-річну пасажирку госпіталізували до лікарні.

Був дуже п'яним, але тестування не проходив



Швидкість руху Volkswagen була дуже високою / Фото ДБР

Як з'ясували слідчі ДБР, аварія сталася 4 грудня о 23:00 на в'їзді до Нових Петрівців на Київщині. Поліцейський за кермом іномарки влетів у задню частину ЗАЗу.

Від удару Passat зазнав серйозних ушкоджень, однак "Таврію" ледве не сплюснуло разом із людьми всередині.

Аби дістати потерпілих та померлого з понівеченої машини, рятувальникам довелося повністю зрізати її дах.

22-річна дівчина внаслідок травм померла у лікарні. Водій ЗАЗ перебуває у реанімації.

Водій-правоохоронець, який порушив правила дорожнього руху, перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння. Проходити тести він відмовився.

Судово-токсикологічну експертизу щодо винуватця аварії призначали слідчі. Втім, невідомо, чи здавав зловмисник біологічні матеріали на аналіз.



Від удару ЗАЗ фактично сплющило / Фото ДБР

Поліцейського затримали на місці події. Він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Підозрюють зловмисника у скоєнні п'яної ДТП, яка призвела до загибелі кількох осіб. Якщо фігуранта провадження визнає винним суд, йому погрожує до 12 років позбавлення волі, а також заборона права керування машиною на термін до 10 років.

Незабаром суд обиратиме поліцейському запобіжний захід.