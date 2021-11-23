Поліція обшукує чергове підприємство КМДА

З черговим обшуком прийшли правоохоронці до підприємства Київкомунсервіс 23 листопада. Поліцейські розслідують кримінальне провадження про злочин, який нібито скоїли посадовці.

Як зазначили у КМДА, дозвіл на обшук та вилучення документів поліції надав Печерський районний суд Києва. Чиновники не розповіли, чого саме стосується справа, але підкреслили, що співпрацюють зі слідством.

Дивіться також З травня провели майже 2 тисячі обшуків та вилучень, – Кличко про тиск на КМДА

Згідно з офіційними даними, працівники Головного слідчого управління поліції прийшли до підприємства у рамках провадження № 42020000000002227 від 12 листопада 2020 року.

Київкомунсервіс обшукували 2 місяці тому

Представники київської влади наголосили, що у Київкомунсервісі надали слідчим доступ до всіх речей та документів по справі.

Крім того, посадовці зазначили, що обшуки та вилучення документації мають постійний характер.

Минулого разу на підприємстві проводили слідчі дії лише 17 серпня. Тоді до Київкомунсервісу приїздили працівники Подільської окружної прокуратури столиці.

У поліції проведення обшуків наразі жодним чином не прокоментували. Хто фігурує у справі та який саме злочин буцімто вчинили посадовці, невідомо.

Постійні обшуки продовжуються

Як неодноразово стверджував мер Віталій Кличко, активізація слідчих дій у підприємствах КМДА та в офісах комунальних компаній пов'язана з політичним тиском на владу столиці. В Офісі Президента нібито хочуть замінити Кличка підконтрольною фігурою на посаді очільника Київської міської державної адміністрації. Пояснювати звільнення чинного міського голови у Зеленського нібито хочуть "величезною корупцією" у команді Кличка.