Поліція обшукує чергове підприємство КМДА
Джерело:КМДА
З черговим обшуком прийшли правоохоронці до підприємства Київкомунсервіс 23 листопада. Поліцейські розслідують кримінальне провадження про злочин, який нібито скоїли посадовці.
Як зазначили у КМДА, дозвіл на обшук та вилучення документів поліції надав Печерський районний суд Києва. Чиновники не розповіли, чого саме стосується справа, але підкреслили, що співпрацюють зі слідством.
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Згідно з офіційними даними, працівники Головного слідчого управління поліції прийшли до підприємства у рамках провадження № 42020000000002227 від 12 листопада 2020 року.
Київкомунсервіс обшукували 2 місяці тому
- Представники київської влади наголосили, що у Київкомунсервісі надали слідчим доступ до всіх речей та документів по справі.
- Крім того, посадовці зазначили, що обшуки та вилучення документації мають постійний характер.
- Минулого разу на підприємстві проводили слідчі дії лише 17 серпня. Тоді до Київкомунсервісу приїздили працівники Подільської окружної прокуратури столиці.
У поліції проведення обшуків наразі жодним чином не прокоментували. Хто фігурує у справі та який саме злочин буцімто вчинили посадовці, невідомо.
Постійні обшуки продовжуються
Як неодноразово стверджував мер Віталій Кличко, активізація слідчих дій у підприємствах КМДА та в офісах комунальних компаній пов'язана з політичним тиском на владу столиці. В Офісі Президента нібито хочуть замінити Кличка підконтрольною фігурою на посаді очільника Київської міської державної адміністрації. Пояснювати звільнення чинного міського голови у Зеленського нібито хочуть "величезною корупцією" у команді Кличка.