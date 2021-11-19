Про це мер Віталій Кличко заявив у інтерв'ю виданню "Цензор.НЕТ". За словами посадовця, представники Банкової навмисно розкручують інформацію про тотальну корупцію у КМДА, аби позбавити його посади очільника міської адміністрації.

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Заради цього в Офісі президента нібито й розпорядилися проводити безліч розслідувань, в яких фігурують столичні чиновники.

Провели майже 2 тисячі слідчих дій за пів року

За словами мера, з травня 2021 поліцейські, податківці, ДБРівці та працівники СБУ провели майже 70 обшуків на комунальних підприємствах та у підрозділах міської влади.

Крім того, якщо враховувати підрядні організації, правоохоронці провели майже 2 тисячі слідчих дій.

Кличко наголосив, що активізувались слідчі здебільшого по матеріалах, які передали співробітники департаменту внутрішнього аудиту КМДА.

Чиновники встановили 400 випадків корупційних порушень, але правоохоронці роками майже нічого не робили до певного часу.

Також мер зазначив, що бюджет столиці є відкритим та прозорим. Впровадженням цього проєкту займалася німецька компанія.



Мені дуже дивно, коли, наприклад, ДБР виходить і каже: за нашими підрахунками десь 10 млрд з бюджету міста Києва крадуть. А як ви це оцінили? Чому не 20? Якщо у вас є факти, чіткі приклади, то наводьте їх,

– наголосив Кличко.

Крім того, міський голова стверджує, що по більшості справ слідчі досі не назвали прізвища підозрюваних. І це лише посилює враження того, що у Зеленського хочуть сформувати думку суспільства про неефективне керування Києвом.