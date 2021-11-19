Об этом мэр Виталий Кличко заявил в интервью изданию "Цензор.НЕТ". По словам чиновника, представители Банковой намеренно раскручивают информацию о тотальной коррупции в КГГА, чтобы лишить его должности главы городской администрации.
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Ради этого в Офисе президента якобы и распорядились проводить множество расследований, в которых фигурируют столичные чиновники.
Провели почти 2 тысячи следственных действий за полгода
- По словам мэра, с мая 2021 полицейские, налоговики, ГБРовцы и работники СБУ провели почти 70 обысков на коммунальных предприятиях и в подразделениях городской власти.
- Кроме того, если учитывать подрядные организации, правоохранители провели почти 2 тысячи следственных действий.
- Кличко отметил, что активизировались следователи в основном по материалам, которые передали сотрудники Департамента внутреннего аудита КГГА.
- Чиновники установили 400 случаев коррупционных нарушений, но правоохранители годами почти ничего не делали до определенного времени.
- Также мэр отметил, что бюджет столицы является открытым и прозрачным. Внедрением этого проекта занималась немецкая компания.
Мне очень странно, когда, например, ГБР выходит и говорит: по нашим подсчетам где-то 10 млрд из бюджета города Киева воруют. А как вы это оценили? Почему не 20? Если у вас есть факты, четкие примеры, то приводите их,
– подчеркнул Кличко.
Кроме того, городской глава утверждает, что по большинству дел следователи до сих пор не назвали фамилии подозреваемых. И это лишь усиливает впечатление того, что у Зеленского хотят сформировать мнение общества о неэффективном управлении Киевом.