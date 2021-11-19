Об этом мэр Виталий Кличко заявил в интервью изданию "Цензор.НЕТ". По словам чиновника, представители Банковой намеренно раскручивают информацию о тотальной коррупции в КГГА, чтобы лишить его должности главы городской администрации.

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Ради этого в Офисе президента якобы и распорядились проводить множество расследований, в которых фигурируют столичные чиновники.

Провели почти 2 тысячи следственных действий за полгода

По словам мэра, с мая 2021 полицейские, налоговики, ГБРовцы и работники СБУ провели почти 70 обысков на коммунальных предприятиях и в подразделениях городской власти.

Кроме того, если учитывать подрядные организации, правоохранители провели почти 2 тысячи следственных действий.

Кличко отметил, что активизировались следователи в основном по материалам, которые передали сотрудники Департамента внутреннего аудита КГГА.

Чиновники установили 400 случаев коррупционных нарушений, но правоохранители годами почти ничего не делали до определенного времени.

Также мэр отметил, что бюджет столицы является открытым и прозрачным. Внедрением этого проекта занималась немецкая компания.

Мне очень странно, когда, например, ГБР выходит и говорит: по нашим подсчетам где-то 10 млрд из бюджета города Киева воруют. А как вы это оценили? Почему не 20? Если у вас есть факты, четкие примеры, то приводите их,

– подчеркнул Кличко.

Кроме того, городской глава утверждает, что по большинству дел следователи до сих пор не назвали фамилии подозреваемых. И это лишь усиливает впечатление того, что у Зеленского хотят сформировать мнение общества о неэффективном управлении Киевом.