Поліція обшукує комунальне підприємство у Святошинському районі Києва
Джерело:прокуратура Києва
Працівники поліції та прокуратури проводять слідчі дії в офісі КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району". Провадження стосується розтрати та привласнення бюджетних грошей під час закупівлі палива.
За даними слідства, комунальники нібито закупили пальне за завищеною ціною. Вартість замовлення продукції у постачальників за 2020 – 2021 роки сягнула 5,6 мільйона гривень.
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Скільки з цих коштів представники КП нібито вкрали, правоохоронці не повідомили.
Змінювали договір кілька разів
- Як стверджують слідчі, приватне товариство понад півтора року постачало комунальному підприємству паливно-мастильні матеріали. При цьому у договір постачання нібито неодноразово вносили зміни щодо підвищення цін.
- Поліцейські кажуть, що зміни у документацію про ціни вносили всупереч Закону України "Про публічні закупівлі", оскільки коливання цін на паливо буцімто було незначним.
- Правоохоронці кваліфікували дії службовців КП та приватної компанії як заволодіння бюджетними грошима шляхом зловживання службовим становищем. Кого саме підозрюють у скоєнні цих злочинів, невідомо.
Правоохоронці шукають документи, які стосуються закупівель палива комунальниками. Завдяки ним поліцейські сподіваються встановити розміри завданих бюджету збитків.
Якщо слідчі зможуть довести провину фігурантів справи в суді, їм загрожує від 3 до 5 років обмеження волі або від 3 до 8 років його позбавлення.