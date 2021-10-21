Поліція обшукує комунальне підприємство у Святошинському районі Києва

Працівники поліції та прокуратури проводять слідчі дії в офісі КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району". Провадження стосується розтрати та привласнення бюджетних грошей під час закупівлі палива.

За даними слідства, комунальники нібито закупили пальне за завищеною ціною. Вартість замовлення продукції у постачальників за 2020 – 2021 роки сягнула 5,6 мільйона гривень.

Дивіться також Кримінальні переслідування представників київської влади безпідставні, – висновки юристів

Скільки з цих коштів представники КП нібито вкрали, правоохоронці не повідомили.

Змінювали договір кілька разів

Як стверджують слідчі, приватне товариство понад півтора року постачало комунальному підприємству паливно-мастильні матеріали. При цьому у договір постачання нібито неодноразово вносили зміни щодо підвищення цін.

Поліцейські кажуть, що зміни у документацію про ціни вносили всупереч Закону України "Про публічні закупівлі", оскільки коливання цін на паливо буцімто було незначним.

Правоохоронці кваліфікували дії службовців КП та приватної компанії як заволодіння бюджетними грошима шляхом зловживання службовим становищем. Кого саме підозрюють у скоєнні цих злочинів, невідомо.

Правоохоронці шукають документи, які стосуються закупівель палива комунальниками. Завдяки ним поліцейські сподіваються встановити розміри завданих бюджету збитків.

Якщо слідчі зможуть довести провину фігурантів справи в суді, їм загрожує від 3 до 5 років обмеження волі або від 3 до 8 років його позбавлення.