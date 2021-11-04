Поліція провела карантинний рейд на Київщині: відео з місця події

На Київщині правоохоронці провели карантинний рейд. Водночас заклади громадського харчування перевіряли й на наявність термометрів, журналів вимірювання температури та графік прибирань.

На Київщині у місті Буча представники поліції разом із працівниками Держпродспоживслужби проводили карантинний рейд. Перевіряли як заклади громадського харчування, так і непродовольчі магазини.

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Один з магазинів міста, на перший погляд, дотримувався всіх вимог. На підлозі були позначки соціальної дистанції, працював лише відділ дитячого харчування та гігієни.

Водночас покупцям не дозволено заходити за обмежувальну стрічку, там може працювати лише працівник магазину. Тому відбувається дистанційне замовлення. Але перевірці працівники не були раді, адже не мали журналу температурного скринінгу.

Перевірка дотримання карантину у кав'ярні

Далі перевірка вирушила до кав'ярні, спочатку поліція перевірила сертифікати у персоналу. Потім вже перевіряли й власне відвідувачів.Якщо ж поліція виявить порушника, то вона складе адміністративний протокол. А там вже чекає і штраф від 17 до 34 тисяч гривень.

Рейд по закладах у Київській області: дивіться відео

Проте і в касі самого закладу можуть не дорахувати грошей, бо за порушення карантину власник може сплатити від 34 до 170 тисяч гривень штрафу. Хоч із сертифікатами все в порядку, але питання у Держпродспоживслужби все ж таки є.

У червону зону Київська область перейшла ще 30 жовтня. Тож правоохоронці тепер щодня слідкуватимуть за дотриманням всіх карантинних вимог.

На Київщині правоохоронці провели карантинний рейд: дивіться відео 24 каналу