Загалом поліцейські встигли здійснити 1 листопада 726 перевірок. Рейди проводилися у міському транспорті та на об'єктах господарської діяльності.

Актуальне Скандал на цілий автобус: у Києві поліцейські вивели з транспорту порушницю карантину

Бізнес спіймали на порушеннях

Протягом першого дня суворих обмежень у Києві правоохоронці перевірили 244 підприємців. На 18 із них або їх підлеглих було складено адміністративні протоколи.

Саботаж у транспорті

Що ж до громадського транспорту, то у ньому за добу патрульні провели 482 перевірки. Зрештою, окрім сотень адмінпостанов, вони склали 20 адмінпротоколів.

Важливо! На порушників карантину складають протоколи про стягнення штрафу, які потім скеровують до суду. Відтак, за відсутність маски, сертифікату або ПЛР-тесту може довестися заплатити 17 – 34 тисячі гривень.



Перші результати перевірок киян поліцією у червоній зоні карантину / Інфографіка поліції Києва

"Зайці" проскакують через вибіркові перевірки

Попри те, що з 1 листопада транспортом у Києві можуть користуватися лише вациновані громадяни і ті, хто має свіжий негативний ПЛР-тест, ця норма у більшості випадків не дотримується.

У перший день обмежень перевірки у метро та наземному транспорті були дуже вибірковими і радше поодинокими. Там же, де у пасажирів таки дивилися сертифікат, не завжди перевіряли його справжність.