Загалом поліцейські встигли здійснити 1 листопада 726 перевірок. Рейди проводилися у міському транспорті та на об'єктах господарської діяльності.
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Бізнес спіймали на порушеннях
Протягом першого дня суворих обмежень у Києві правоохоронці перевірили 244 підприємців. На 18 із них або їх підлеглих було складено адміністративні протоколи.
Саботаж у транспорті
Що ж до громадського транспорту, то у ньому за добу патрульні провели 482 перевірки. Зрештою, окрім сотень адмінпостанов, вони склали 20 адмінпротоколів.
Перші результати перевірок киян поліцією у червоній зоні карантину / Інфографіка поліції Києва
"Зайці" проскакують через вибіркові перевірки
Попри те, що з 1 листопада транспортом у Києві можуть користуватися лише вациновані громадяни і ті, хто має свіжий негативний ПЛР-тест, ця норма у більшості випадків не дотримується.
У перший день обмежень перевірки у метро та наземному транспорті були дуже вибірковими і радше поодинокими. Там же, де у пасажирів таки дивилися сертифікат, не завжди перевіряли його справжність.