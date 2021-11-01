Як зазначають кияни у соцмережах, обмеження користування транспортом для невакцинованих виявилося здебільшого профанацією, оскільки документи перевіряють у дуже маленької кількості людей. Крім того, у багатьох профільних спільнотах противники щеплення пишуть про те, як безперешкодно проїхали у підземці без маски та необхідних документів.

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На деяких станціях метрополітену поліцейські лише просять пасажирів показати сертифікати, але не перевіряють їх на предмет підробок.

Дивляться лише на термін дії

Кореспонденти 24 каналу кажуть, що бачили правоохоронців лише не деяких станціях метро. Зокрема, перевіряли сертифікати на "Дружби народів" та "Оболоні".

На станції "Університет" журналісти побачили лише бійця Нацгвардії, який пояснив, що не має повноважень просити пасажирів показувати документи. Робити це має поліцейський, який "відійшов у туалет".

Самі ж правоохоронці, які працюють у підземці, дивляться на те, до якого числа дійсні сертифікати пасажирів. На предмет підробок документи не перевіряють.

Дивіться відео пояснень правоохоронців відсутності перевірок у метро / Відео Валентини Поліщук:

Що ж стосується наземного транспорту, то там ситуація ще гірша. На більшості зупинок жодних перевірок не проводять. Деякі маршрутники продовжують набивати людей у салон, як це було до посилення карантину. При цьому пасажири, як і раніше, їздять із масками під носом або на підборідді.

Дивіться відео, як кияни продовжують вільно користуватися громадським транспортом / Відео Валентини Поліщук:

Приватні підприємці готувалися порушувати

Хоча у столиці й заборонили компаніям будь-якої форми власності приймати клієнтів без COVID-сертифікатів, ПЛР-тестів та довідки про перенесену хворобу, деякі підприємці цілеспрямовано вирішили працювати підпільно. Напередодні посилення карантину вони надсилали клієнтам повідомлення з тим, що не пускатимуть всередину всіх без виключення, хто заздалегідь попередить їх про прихід або стукатиме у двері з певним ритмом.

Карантинні зони України на 1 листопада / Інфографіка 24 каналу