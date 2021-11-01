Как отмечают киевляне в соцсетях, ограничение использования транспортом для невакцинированных оказалось в основном профанацией, поскольку документы проверяют у очень маленького количества людей. Кроме того, во многих профильных сообществах прививочные противники пишут о том, как беспрепятственно проехали в подземке без маски и необходимых документов.
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На некоторых станциях метрополитена полицейские просят пассажиров показать сертификаты, но не проверяют их на предмет подделок.
Смотрят только на срок действия
- Корреспонденты 24 канала говорят, что видели правоохранителей только на некоторых станциях метро. В частности, проверяли сертификаты на "Дружбы народов" и "Оболони".
- На станции "Университет" журналисты увидели только бойца Нацгвардии, пояснившего, что нет полномочий просить пассажиров показывать документы. Делать это должен полицейский, который "отошел в туалет".
- Сами же правоохранители, работающие в подземке, смотрят на то, до какого числа действительны сертификаты пассажиров. На предмет подделок документы не проверяют.
Смотрите видео объяснений правоохранителей отсутствия проверок в метро / Видео Валентины Полищук:
Что касается наземного транспорта, то там ситуация еще хуже. На большинстве остановок никаких проверок не проводится. Некоторые маршрутщики продолжают набивать людей в салон, как это было до усиления карантина. При этом пассажиры по-прежнему ездят с масками под носом или на подбородке.
Смотрите видео, как киевляне продолжают свободно пользоваться общественным транспортом / Видео Валентины Полищук:
Частные предприниматели готовились нарушать
Хотя в столице запретили компаниям любой формы собственности принимать клиентов без COVID-сертификатов, ПЦР-тестов и справки о перенесенной болезни, некоторые предприниматели целенаправленно решили работать подпольно. В преддверии усиления карантина они посылали клиентам сообщения с тем, что не будут пускать внутрь всех без исключения, кто заранее предупредит их о приходе или будет стучать в дверь с определенным ритмом.
Карантинные зоны на 1 ноября / Инфографика 24 канала