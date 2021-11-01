Как отмечают киевляне в соцсетях, ограничение использования транспортом для невакцинированных оказалось в основном профанацией, поскольку документы проверяют у очень маленького количества людей. Кроме того, во многих профильных сообществах прививочные противники пишут о том, как беспрепятственно проехали в подземке без маски и необходимых документов.

Смотрите также: В Киеве начала действовать красная зона: что и кому запретят

На некоторых станциях метрополитена полицейские просят пассажиров показать сертификаты, но не проверяют их на предмет подделок.

Смотрят только на срок действия

Корреспонденты 24 канала говорят, что видели правоохранителей только на некоторых станциях метро. В частности, проверяли сертификаты на "Дружбы народов" и "Оболони".

На станции "Университет" журналисты увидели только бойца Нацгвардии, пояснившего, что нет полномочий просить пассажиров показывать документы. Делать это должен полицейский, который "отошел в туалет".

Сами же правоохранители, работающие в подземке, смотрят на то, до какого числа действительны сертификаты пассажиров. На предмет подделок документы не проверяют.

Смотрите видео объяснений правоохранителей отсутствия проверок в метро / Видео Валентины Полищук:

Что касается наземного транспорта, то там ситуация еще хуже. На большинстве остановок никаких проверок не проводится. Некоторые маршрутщики продолжают набивать людей в салон, как это было до усиления карантина. При этом пассажиры по-прежнему ездят с масками под носом или на подбородке.

Смотрите видео, как киевляне продолжают свободно пользоваться общественным транспортом / Видео Валентины Полищук:

Частные предприниматели готовились нарушать

Хотя в столице запретили компаниям любой формы собственности принимать клиентов без COVID-сертификатов, ПЦР-тестов и справки о перенесенной болезни, некоторые предприниматели целенаправленно решили работать подпольно. В преддверии усиления карантина они посылали клиентам сообщения с тем, что не будут пускать внутрь всех без исключения, кто заранее предупредит их о приходе или будет стучать в дверь с определенным ритмом.

Карантинные зоны на 1 ноября / Инфографика 24 канала