Поліція та СБУ другий день обшукували офіс Київенерго

Правоохоронці прийшли до комунального підприємства для проведення слідчих дій у справі про розкрадання 1,5 мільйона гривень посадовцями Київтеплоенерго. Слідчі СБУ та поліції шукали докази вчинення корупційного злочину ​​вдень 20 жовтня.

За даними слідства, йдеться про крадіжку 1,5 мільйона гривень під час капітального ремонту ділянки тепломереж на вулиці Антонова. У прокуратурі кажуть, що 20 жовтня продовжували обшуки, які почали за день до цього.

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Правоохоронці знову підкреслили, що на роботі Київтеплоенерго проведення слідчих дій ніяк не позначилося.

Схему знайшли під час аудиту від КМДА

19 жовтня слідчі та прокурори повідомили про підозру у службовій недбалості керівнику спеціалізованого підприємства "Київські теплові мережі", яке належить до Київтеплоенерго.

Комунальники нібито уклали договір з приватною компанією, яка завищила вартість використаних матеріалів на 1,5 мільйона гривень.

Колишнього директора підрядної організації підозрюють у крадіжці бюджетних коштів, а також у службовому підробленні.

У прокуратурі наголосили, що інформацію про вчинення корупційного злочину правоохоронці дізналися від працівників КМДА, які проводили аудит підписаного договору.

Незабаром фігурантам справи обиратимуть запобіжні заходи.