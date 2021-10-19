Як зазначили у прокуратурі, обшуки правоохоронці об'єднали із врученням підозр посадовцю та представнику компанії-підрядника. За даними слідства, Київтеплоенерго уклала договір з приватною фірмою про капітальний ремонт на вулиці Антонова на Солом'янці.
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Понад 1,5 мільйона гривень збитків
- Правоохоронці стверджують, що очільник Київтеплоенерго вчинив службову недбалість.
- Колишнього директора компанії-підрядника підозрюють у заволодінні коштів шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах. Крім того, чоловіку інкримінують службове підроблення.
- Згідно з даними слідства, оборудка призвела до 1,5 мільйона гривень збитків для київського бюджету.
Незабаром зловмисникам обиратимуть запобіжні заходи.
Крім того, у прокуратурі наголосили, що обшуки ніяк не позначилися на роботі Київтеплоенерго. Комунальне підприємство працює у звичному режимі.