Как отметили в прокуратуре, обыски правоохранители объединили с вручением подозрений должностному лицу и представителю компании-подрядчика. По данным следствия, Киевтеплоэнерго заключила договор с частной фирмой о капитальном ремонте на улице Антонова на Соломенке.

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Во время аудита КГГА чиновники выяснили, что стоимость выполненных работ была значительно завышена.

Больше 1,5 миллиона гривен убытков

Правоохранители утверждают, что глава Киевтеплоэнерго совершил служебную халатность.

Бывшего директора компании-подрядчика подозревают в завладении средств путем злоупотребления служебным положением, совершенным в особо крупных размерах. Кроме того, мужчине инкриминируют служебный подлог.

Согласно данным следствия, сделка привела к 1,5 миллионам гривен убытков для киевского бюджета.

Вскоре злоумышленникам будут выбирать меры пресечения.

Кроме того, в прокуратуре отметили, что обыски никак не сказались на работе Киевтеплоэнерго. Коммунальное предприятие работает в обычном режиме.