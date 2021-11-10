​​Поліція передала в суд справу на підрядника Київпастрансу

Керівника приватної компанії, яка охороняла об'єкти комунального підприємства Київпастранс, підозрюють у заволодінні бюджетними коштами. Чоловік нібито підробив документи та вкрав 3,3 мільйона гривень.

Обвинувальний акт щодо очільника компанії-підрядника скерували до Святошинського районного суду Києва 10 листопада. За даними слідства, охоронна компанія, яка перемогла у тендері комунального підприємства, фактично не надавала місту жодних послуг.

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За документами керівник фірми-підрядника при цьому буцімто вказав, що обслуги були виконані в повному обсязі.

До 12 років ув'язнення

Правоохоронці кажуть, що комунальники уклали договір з охоронною компанією у 2019 році.

Робітники приватної фірми мали охороняти спокій на станціях Борщагівської лінії швидкісного трамвая на цілодобових постах.

Слідчі з'ясували, що посадовець компанії включив до актів виконаних робіт ненадані послуги.

Ця схема нібито принесла Києву 3,3 мільйона гривень збитків.

Дії чоловіка поліцейські та працівники СБУ кваліфікували як службове підроблення та крадіжку бюджетних коштів. Якщо провину зловмисника визнають у суді під час розгляду справи по суті, фігуранту загрожує від 7 до 12 років ув'язнення.

Коли саме служителі Феміди почнуть розгляд справи, наразі невідомо.