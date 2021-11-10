Обвинувальний акт щодо очільника компанії-підрядника скерували до Святошинського районного суду Києва 10 листопада. За даними слідства, охоронна компанія, яка перемогла у тендері комунального підприємства, фактично не надавала місту жодних послуг.
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За документами керівник фірми-підрядника при цьому буцімто вказав, що обслуги були виконані в повному обсязі.
До 12 років ув'язнення
- Правоохоронці кажуть, що комунальники уклали договір з охоронною компанією у 2019 році.
- Робітники приватної фірми мали охороняти спокій на станціях Борщагівської лінії швидкісного трамвая на цілодобових постах.
- Слідчі з'ясували, що посадовець компанії включив до актів виконаних робіт ненадані послуги.
- Ця схема нібито принесла Києву 3,3 мільйона гривень збитків.
Дії чоловіка поліцейські та працівники СБУ кваліфікували як службове підроблення та крадіжку бюджетних коштів. Якщо провину зловмисника визнають у суді під час розгляду справи по суті, фігуранту загрожує від 7 до 12 років ув'язнення.
Коли саме служителі Феміди почнуть розгляд справи, наразі невідомо.