Поліція відкрила справу проти неадеквата, який пригрозив убивством Златі Огнєвіч

Столичні правоохоронці відкрили кримінальне провадження проти чоловіка, який тривалий час переслідує та погрожує вбивством відомій співачці Златі Огнєвіч. Про це стало відомо 24 січня.

Наразі поліцейські з'ясовують обставини обурливого інциденту. Також вони намагаються встановити особисті дані неадеквата, який тероризує зірку. Для цього переглядаються безліч записів із камер відеоспостереження.

До теми Злата Огнєвіч заявила в поліцію на чоловіка, який обіцяв її "завалити"

Історія довжиною у три роки

До правоохоронців звернулася безпосередньо сама Огнєвіч.

Вона розповіла, що переслідування з боку агресивного чоловіка тривають уже три роки.

Тепер розшукуваному за погрози вбивством загрожує до двох років обмеження волі.

Досудове розслідування зараз триває.

Чим відзначився зловмисник

За словами Огнєвіч, її кривдника звуть Вадим Лебедь. Чоловік погрожує не лише співачці, але і її близьким – зокрема, батьку та сестрі. Зловмисника нібито обурює поява жінки на телебаченні, а тому він почав шантажувати її погрозами "завалити".

Агресивний молодик під'їхав до автівки Огнєвіч серед вулиці й, не ховаючи свого обличчя, почав озвучувати моторошні плани. Крім того, він зухвало запевняв, що нікого не боїться.

Не витримавши постійного пресингу з його боку, виконавиця таки зважилася подати заяву в правоохоронні органи.

Огнєвіч набридло мовчати

Після звернення до поліції співачка наголосила, що не може більше мовчати. До того ж, вона хоче домогтися справедливості для жінок, які опинилися в подібній ситуації й стають жертвами різноманітного насилля.