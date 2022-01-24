Сейчас полицейские выясняют обстоятельства возмутительного инцидента. Также они пытаются установить личные данные неадеквата, который терроризирует звезду. Для этого просматривается множество записей с камер видеонаблюдения.
К теме Злата Огневич написала заявление в полицию на мужчину, который обещал ее "завалить"
История длиной в три года
- К правоохранителям обратилась непосредственно сама Огневич.
- Она рассказала, что преследования со стороны агрессивного мужчины продолжаются уже три года.
- Теперь разыскиваемому за угрозы убийством грозит до двух лет ограничения свободы.
- Досудебное расследование сейчас продолжается.
Чем отметился злоумышленник
По словам Огневич, ее обидчика зовут Вадим Лебедь. Мужчина угрожает не только певице, но и ее близким – в частности, отцу и сестре. Злоумышленника якобы возмущает появление женщины на телевидении, а потому он начал шантажировать ее угрозами "завалить".
Агрессивный молодой человек подъехал к машине Огневич среди улицы и, не пряча своего лица, начал озвучивать жуткие планы. Кроме того, он дерзко уверял, что никого не боится.
Не выдержав постоянного прессинга с его стороны, исполнительница все же решилась подать заявление в правоохранительные органы.
Огневич надоело молчать
После обращения в полицию певица подчеркнула, что не может больше молчать. К тому же, она хочет добиться справедливости для женщин, которые оказались в подобной ситуации и становятся жертвами разнообразного насилия.