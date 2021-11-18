Поліція затримала підозрюваного в моторошному вбивстві на Дружби народів: ЗМІ показали його фото
18 листопада 2021 , 21:19Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал "Київ Info"
Правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють в четвертуванні людини на бульварі Дружби народів. Його фото оприлюднили у мережі вночі 18 листопада.
За неофіційною інформацією, його звуть Володимир Володимирович В. Чоловік нібито народився у 1988 році у нині окупованому Росією місті Горлівка Донецької області.
До теми На смітнику біля "Дружби народів" виявили людські рештки: кадри з місця моторошної знахідки
Чоловік, якого підозрюють у розчленуванні людини / Фото з телеграм-каналу "Київ Info"
Жах у середмісті столиці
- Розчленоване тіло людини знайшли у Печерському районі столиці 18 листопада.
- Безхатько натрапив на нього у смітнику, де намагався знайти їжу. Спершу він наткнувся на людську ногу.
- Згодом правоохоронці, які прибули на місце події, знайшли інші частини тіла, враховуючи тулуб.
- Вони почали штурм однієї з квартир після інформації від свідків про підозрілого чоловіка, який викидав сміття у чорних пакетах.