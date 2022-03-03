У поліції Києва надали додаткові телефони для звернень

Під час війни поліцейські несуть посилений режим служби для забезпечення публічної безпеки. Тому при звернені на лінію 102 можливі певні проблеми.

Зараз лінія перенавантажена. Тому додзвонитися буває складно.

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Співробітники усіх служб та підрозділів поліції залучені до охорони правопорядку у столиці. Усі виклики, які надходять від громадян до поліції, фіксуються та здійснюється негайне на них реагування,

– розповіли в МВС.

Правоохоронці підготували список резервних номерів:

Голосіївське управління поліції – 0634254399;

Дарницьке УП – 0676506921;

Деснянське УП – 0676506922;

Дніпровське УП – 0676506923;

Оболонське УП – 0671241949;

Печерське УП – 0676392835;

Подільське УП – 0978938414;

Святошинське УП – 0987340646;

Солом'янське УП – 0731044138;

Шевченківське УП – 0676506924;

управління поліції в метрополітені – 0964901698.

Резервний номер столичної поліції – 0672311868.

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