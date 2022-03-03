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Сотрудники всех служб и подразделений полиции привлечены к охране правопорядка в столице. Все вызовы, которые поступают от граждан в полицию, фиксируются и осуществляется немедленное на них реагирование,
– рассказали в МВД.

Правоохранители подготовили список резервных номеров:

  • Голосеевское управление полиции – 0634254399;
  • Дарницкое УП – 0676506921;
  • Деснянское УП – 0676506922;
  • Днепровское УП – 0676506923;
  • Оболонское УП – 0671241949;
  • Печерское УП – 0676392835;
  • Подольское УП – 0978938414;
  • Святошинское УП – 0987340646;
  • Соломенское УП – 0731044138;
  • Шевченковское УП – 0676506924;
  • управление полиции в метрополитене – 0964901698.

Резервный номер столичной полиции – 0672311868.

ВСУ

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