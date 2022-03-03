Сейчас линия перегружена. Поэтому дозвониться бывает сложно.
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Сотрудники всех служб и подразделений полиции привлечены к охране правопорядка в столице. Все вызовы, которые поступают от граждан в полицию, фиксируются и осуществляется немедленное на них реагирование,
– рассказали в МВД.
Правоохранители подготовили список резервных номеров:
- Голосеевское управление полиции – 0634254399;
- Дарницкое УП – 0676506921;
- Деснянское УП – 0676506922;
- Днепровское УП – 0676506923;
- Оболонское УП – 0671241949;
- Печерское УП – 0676392835;
- Подольское УП – 0978938414;
- Святошинское УП – 0987340646;
- Соломенское УП – 0731044138;
- Шевченковское УП – 0676506924;
- управление полиции в метрополитене – 0964901698.
Резервный номер столичной полиции – 0672311868.
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