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Сотрудники всех служб и подразделений полиции привлечены к охране правопорядка в столице. Все вызовы, которые поступают от граждан в полицию, фиксируются и осуществляется немедленное на них реагирование,

– рассказали в МВД.

Правоохранители подготовили список резервных номеров:

Голосеевское управление полиции – 0634254399;

Дарницкое УП – 0676506921;

Деснянское УП – 0676506922;

Днепровское УП – 0676506923;

Оболонское УП – 0671241949;

Печерское УП – 0676392835;

Подольское УП – 0978938414;

Святошинское УП – 0987340646;

Соломенское УП – 0731044138;

Шевченковское УП – 0676506924;

управление полиции в метрополитене – 0964901698.

Резервный номер столичной полиции – 0672311868.

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