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Важливо Герої Чернігівщини: загинули 3 поліцейських, які боролися з окупантом до останнього
Співробітники усіх служб та підрозділів поліції залучені до охорони правопорядку у столиці. Усі виклики, які надходять від громадян до поліції, фіксуються та здійснюється негайне на них реагування,
– розповіли в МВС.
Правоохоронці підготували список резервних номерів:
- Голосіївське управління поліції – 0634254399;
- Дарницьке УП – 0676506921;
- Деснянське УП – 0676506922;
- Дніпровське УП – 0676506923;
- Оболонське УП – 0671241949;
- Печерське УП – 0676392835;
- Подільське УП – 0978938414;
- Святошинське УП – 0987340646;
- Солом'янське УП – 0731044138;
- Шевченківське УП – 0676506924;
- управління поліції в метрополітені – 0964901698.
Резервний номер столичної поліції – 0672311868.
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