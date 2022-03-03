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Важливо Герої Чернігівщини: загинули 3 поліцейських, які боролися з окупантом до останнього

Співробітники усіх служб та підрозділів поліції залучені до охорони правопорядку у столиці. Усі виклики, які надходять від громадян до поліції, фіксуються та здійснюється негайне на них реагування,

– розповіли в МВС.

Правоохоронці підготували список резервних номерів:

Голосіївське управління поліції – 0634254399;

Дарницьке УП – 0676506921;

Деснянське УП – 0676506922;

Дніпровське УП – 0676506923;

Оболонське УП – 0671241949;

Печерське УП – 0676392835;

Подільське УП – 0978938414;

Святошинське УП – 0987340646;

Солом'янське УП – 0731044138;

Шевченківське УП – 0676506924;

управління поліції в метрополітені – 0964901698.

Резервний номер столичної поліції – 0672311868.

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