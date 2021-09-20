У поліції Києва розповіли подробиці пожежі в костелі святого Миколая

Слідчі не мають остаточних висновків експертів щодо займання у київському костелі. Однак наразі нема жодних свідчень про те, що інцидент був пов'язаний з підпалом.

Про це заявив керівник поліції столиці Іван Вигівський. За його словами, спеціалісти ДСНС та поліції попередньо кажуть про коротке замикання.

Дивіться також У Мінкульті пообіцяли почати відновлення костелу Святого Миколая у жовтні

Правоохоронець стверджує, що загоряння сталося в органі.

Двері довелося ламати

Ввечері 3 вересня у костелі святого Миколая репетирував музикант. Також у приміщенні перебували ще кілька працівників закладу.

Задимлення першим побачив музикант. Саме він звернув увагу на те, що розпочинається пожежа.

Кімната, де перебувало обладнання, була зачинена. Двері у неї довелося виламувати.

Спочатку співробітники костелу хотіли загасити пожежу самостійно, але викликали службу порятунку, коли не впоралися.

Крім того, за словами Вигівського, у день пожежі не було сторонніх осіб.

Також керівник поліції підкреслив, що слідство ніяк не заважатиме реставрації.



Реставрація не заважає слідству. Ми вже всі заходи зробили, зразки для експертиз відібрали. Якщо ж знадобиться дозвіл слідчого, його буде надано,

– зазначив Вигівський.

Що відомо про пожежу в костелі святого Миколая