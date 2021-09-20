У поліції Києва розповіли подробиці пожежі в костелі святого Миколая

20 вересня 2021 , 19:02
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Джерело:

"Цензор.НЕТ"

Слідчі не мають остаточних висновків експертів щодо займання у київському костелі. Однак наразі нема жодних свідчень про те, що інцидент був пов'язаний з підпалом.

Про це заявив керівник поліції столиці Іван Вигівський. За його словами, спеціалісти ДСНС та поліції попередньо кажуть про коротке замикання.

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Правоохоронець стверджує, що загоряння сталося в органі.

Двері довелося ламати

  • Ввечері 3 вересня у костелі святого Миколая репетирував музикант. Також у приміщенні перебували ще кілька працівників закладу.
  • Задимлення першим побачив музикант. Саме він звернув увагу на те, що розпочинається пожежа.
  • Кімната, де перебувало обладнання, була зачинена. Двері у неї довелося виламувати.
  • Спочатку співробітники костелу хотіли загасити пожежу самостійно, але викликали службу порятунку, коли не впоралися.

Крім того, за словами Вигівського, у день пожежі не було сторонніх осіб.

Також керівник поліції підкреслив, що слідство ніяк не заважатиме реставрації. 


Реставрація не заважає слідству. Ми вже всі заходи зробили, зразки для експертиз відібрали. Якщо ж знадобиться дозвіл слідчого, його буде надано,
– зазначив Вигівський.

Що відомо про пожежу в костелі святого Миколая

  • Вогонь знищив унікальний орган, виготовлений на замовлення у 1980 році в Чехословаччині.
  • Після пожежі католики посилили боротьбу за повернення їм будівлі. Втім, у Мінкульті виступили проти ідеї повернення костелу. 
  • 10 вересня Володимир Зеленський доручив Кабміну негайно відреставрувати костел та пришвидшити реалізацію проєкту, який передбачає передачу церкви католицькій громаді.
  • В уряді після цього заявили, що реставрацію хочуть почати найближчим часом, однак долю будівлі займатиметься міністерство культури.
Автор: Олексій Чибісов