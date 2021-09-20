У поліції Києва розповіли подробиці пожежі в костелі святого Миколая
Джерело:"Цензор.НЕТ"
Слідчі не мають остаточних висновків експертів щодо займання у київському костелі. Однак наразі нема жодних свідчень про те, що інцидент був пов'язаний з підпалом.
Про це заявив керівник поліції столиці Іван Вигівський. За його словами, спеціалісти ДСНС та поліції попередньо кажуть про коротке замикання.
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Правоохоронець стверджує, що загоряння сталося в органі.
Двері довелося ламати
- Ввечері 3 вересня у костелі святого Миколая репетирував музикант. Також у приміщенні перебували ще кілька працівників закладу.
- Задимлення першим побачив музикант. Саме він звернув увагу на те, що розпочинається пожежа.
- Кімната, де перебувало обладнання, була зачинена. Двері у неї довелося виламувати.
- Спочатку співробітники костелу хотіли загасити пожежу самостійно, але викликали службу порятунку, коли не впоралися.
Крім того, за словами Вигівського, у день пожежі не було сторонніх осіб.
Також керівник поліції підкреслив, що слідство ніяк не заважатиме реставрації.
Реставрація не заважає слідству. Ми вже всі заходи зробили, зразки для експертиз відібрали. Якщо ж знадобиться дозвіл слідчого, його буде надано,
– зазначив Вигівський.
Що відомо про пожежу в костелі святого Миколая
- Вогонь знищив унікальний орган, виготовлений на замовлення у 1980 році в Чехословаччині.
- Після пожежі католики посилили боротьбу за повернення їм будівлі. Втім, у Мінкульті виступили проти ідеї повернення костелу.
- 10 вересня Володимир Зеленський доручив Кабміну негайно відреставрувати костел та пришвидшити реалізацію проєкту, який передбачає передачу церкви католицькій громаді.
- В уряді після цього заявили, що реставрацію хочуть почати найближчим часом, однак долю будівлі займатиметься міністерство культури.