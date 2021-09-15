Так, 14 вересня пройшло перше засідання робочої групи щодо контролю за відновленням костелу. Очолює групу міністр культури та інформаційної політики.
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До складу групи також увійшли представники Мінкульту, Держагентства з питань мистецтв та мистецької освіти, Нацбудинку органної та камерної музики України, Римо-Католицької Церкви, а також бізнесу та громадськості.
Проведуть експертизу аварійного стану
Наразі костел має попередній висновок ДСНС. На черзі – заключення Держкомісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Потім проведуть експертизу аварійного стану, а після – складуть проєктно-кошторисну документацію.
Скільки зібрали грошей на ремонт
У Мінкульті зауважили, що гроші на відновлення архітектури й далі надходять. Станом на 14 вересня на рахунку Національного будинку органної та камерної музики України є 15,7 мільйона гривень.
Пожежа в костелі Миколая: що відомо
- У задній частині костелу Києві 3 вересня виникла масштабна пожежа.
- Вогонь знищив унікальний орган, а також пошкодив внутрішнє оздоблення костелу. Інструмент для органа зібрали ще у 1980 році у Чехословаччині.
- Президент Володимир Зеленський 10 вересня доручив Кабміну негайно відреставрувати костел святого Миколая у Києві.